Caló tem 58 anos e é natural de Valpaços. Como jogador destacou-se no G.D. Chaves, Valpaços, Montalegre, F.C. Vinhais e Pedras Salgadas.

Enquanto treinador orientou o Vidago e trabalhou com as equipas de formação no G.D. Chaves.

Caló chega ao Vila Flor SC depois de duas temporadas no comando técnico do G.D. Valpaços.

Foto de Vila Flor SC