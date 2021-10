Camadas jovens com calendários definidos

Já são conhecidos os calendários de jogos dos campeonatos de formação da A.F. Bragança. O distrital de juniores começa no próximo sábado, dia 16 de Outubro, e conta com 12 equipas. Para a jornada inaugural estão marcados os jogos:

Rebordelo – FC Carrazeda

GD Bragança – Escola Crescer

Macedo – CASC Freixo

SC Mirandela, GD Moncorvo

GD Cachão – ADSP Vale do Conde

Seixo – FC Vinhais

Também no próximo sábado tem início o Campeonato Distrital de Iniciados. São dez as equipas que vão a jogo. No pontapé de saída da competição jogam-se as partidas:

GD Bragança – Escola Crescer,

SC Mirandela – FC Mãe d´Água

Seixo – FC Vinhais

ADSP Vale do Conde – GD Mirandês

Macedo – GD Moncorvo

Quanto ao distrital de juvenis começa a 23 de Outubro e conta com oito equipas. Na primeira jornada disputam-se os seguintes encontros:

GD Cachão – ADSP Vale do Conde

GD Moncorvo – Seixo

Macedo – SC Mirandela

Escola Crescer – GD Mirandês.

No escalão de infantis vão participar 14 equipas, sendo que a Escola Crescer apresenta-se com três formações (A, B E C) e o FC Mãe d´Água com duas (A e B). Destaque para a estreia dos Pioneiros de Bragança.

O distrital de infantis está dividido em duas séries e ambas iniciam a competição no dia 23 de Outubro. Escola Crescer A – Escola Crescer B, FC Mãe d´água A – FC Mãe d´Água B e Pioneiros de Bragança – GD Mirandês são os jogos da primeira jornada da série A, sendo que folgam o GD Bragança e a Escola Crescer C.

Na série B estão agendas para a primeira jornada as partidas SC Mirandela – FC Vinhais, GD Moncorvo – Macedo e Vale do Conde – Seixo/Leão Negro.

Em benjamins os jogos são de cariz lúdico, ao contrário dos restantes escalões, e participam 19 equipas divididas por duas séries.

A primeira jornada está agendada para o dia 23 de Outubro e na série A jogam-se as partidas: Escola Crescer A – Escola Crescer B, AD Paredes – Escola Crescer C, FC Mãe d´Água A – FC Mãe d´Água B e Pioneiros de Bragança – GD Mirandês. Folga o GD Bragança.

Na série B em agenda o FC Carrazeda – ADSP Vale do Conde B, SC Mirandela A – FC Vinhais, SC Mirandela B – GD Cachão, GD Moncorvo – Macedo e ADSP Vale do Conde A – Seixo/Leão Negro.