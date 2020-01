Câmara de Mogadouro vai rever Plano Director

O documento já não é actualizado desde 1995 e, por isso, Evaristo Neves, vice-presidente mogadourense, considera que o plano está “desactualizado” e já não serve às “necessidades do concelho”. Este novo PDM, de “terceira geração”, vem especificar a tipologia dos solos, as questões ambientais e esclarece, de acordo com a lei, que em termos de gestão territorial as áreas edificáveis não podem ser expandidas, mas reajustáveis. Segundo Evaristo Neves é necessário perceber qual é a tendência de crescimenCâmara de Mogadouro vai rever Plano Director to dentro dos “aglomerados populacionais” e em que zonas “habitacionais” não foram feitas construções nos últimos anos. “Aquilo que tem que acontecer é haver um reajustamento e haver expansão para zonas de potencial crescimento em detrimento de outras”, explicou, acrescentando que neste novo PDM “não pode haver perímetros urbanos que não estejam infra-estruturados”, para que não sejam construídas habitações dispersas que irão implicar custo de implementação de saneamento e luz eléctrica naquela área. O vice-presidente de Mogadouro adiantou ainda que as reservas ecológica e agrícola vão ser devidamente “acauteladas” e “aprovadas”, pela Comissão de Coordenação e Direcção Regional de Agricultura, respectivamente. Foi ainda constituída uma “comissão de acompanhamento”, com vista a concluir o Plano Director Municipal até 30 de Junho deste ano. A autarquia acredita que esta data pode ser prorrogada. “Estou em crer que não haverá muitos problemas, até porque o objectivo é comum, que é a revisão do PDM de Mogadouro e estou em crer que todas as entidades envolvidas terão que dar o seu melhor para chegar a um entendimento de forma a servir os interesses do concelho”, disse Evaristo Neves.