Câmara de Torre de Moncorvo dá três mil euros a cada criança que nasça no concelho

Significa isto que os bebés moncorvenses recebem mil euros anuais durante três anos. Segundo esclareceu o chefe de gabinete da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, esta é uma medida que fora pensada há já algum tempo e traduz-se num incentivo à natalidade. “Nós vivemos numa situação bastante desfavorável, sendo que cada vez somos menos nos nossos territórios e, assim, todas as ajudas, a nível de municípios, são poucas. Se calhar, a comparticipação poderia até ser mais alta, de forma a ajudar a fixar as pessoas e a atrair as de fora da região”, clarificou José Meneses. Refira-se que, conforme mostraram os Censos 2021, o concelho de Torre de Moncorvo foi o que mais gente perdeu no distrito de Bragança. O concelho moncorvense perdeu 20,4% da população, ou seja um quarto das pessoas que ali viviam. É para fazer face a este cenário que a câmara arregaçou agora as mangas. Olhando para este problema como uma preocupação, o executivo quer “presentear os casais resilientes”. “Não é só em Moncorvo que a perda de gente se verifica, é em todo o interior do país. Estas são as medidas que os municípios têm que abraçar e promover”, vincou José Meneses, dizendo que a ideia é “devolver alguma esperança aos casais jovens” que ali residem e que é ali mesmo que querem construir vida. José Meneses reforçou ainda que “o apoio é um dos dois em um”, uma vez que a ideia passa também por dinamizar o comércio local. Ou seja, esta ajuda da câmara concretiza-se sobre a forma de reembolso mediante a apresentação das facturas ou recibos de compras para o bebé ou gastos e serviços indispensáveis ao desenvolvimento da criança. “A ideia é que as pessoas gastem dinheiro no concelho. Que comprem aqui o que necessitam para os seus bebés”, vincou o chefe de gabinete da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo. Os pais das crianças que pretendam pedir o apoio devem estar registados como naturais no concelho, residir nele há pelo menos três anos, estar ali recenseados e não possuir nenhuma dívida com o município. Segundo esclareceu José Meneses, o apoio começa a ser dado já este ano. Dele também vão beneficiar as crianças que nasceram em 2021 e 2020. As que nasceram no ano passado ainda recebem dois mil euros, de forma faseada, e as que nasceram há dois anos ainda recebem mil.