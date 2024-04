Câmara Municipal de Bragança apoiou 26 associações desportivas do concelho com uma verba que ronda os 274 mil euros

A Câmara Municipal de Bragança apoiou, na terça-feira, 26 associações desportivas do concelho, através do programa anual de desenvolvimento desportivo, com um montante financeiro de aproximadamente 274 mil euros.

O suplemento financeiro serve de suporte para as entidades desenvolverem actividades desportivas e beneficia mais de 2.600 atletas, federados e não federados, 32 modalidades, 79 equipas e dezenas de eventos desportivos.

O presidente da Câmara Municipal de Bragança, Paulo Xavier, referiu que o apoio financeiro, aliado ao apoio logístico que o município oferece, são fundamentais para as associações desportivas cumprirem os objectivos. “As associações desportivas promovem Bragança, acabam por ser o nosso pulmão dinamizador e nós, porque é necessário, apoiámos monetariamente e logisticamente 26 entidades desportivas”, vincou.

A opinião das entidades que receberam o apoio, no geral, estão satisfeitas com o apoio logístico, mas consideram o apoio monetário insuficiente para a realização das actividades.

Paulo Afonso, presidente do Grupo Desportivo de Bragança, agradeceu o apoio “da cedência do Estádio Municipal e despesas associadas, bem como os transportes” no entanto, considerou que o apoio financeiro “podia ser mais, visto que as despesas do clube vão aumentar”.

Flávio Gomes, mais conhecido como Touças, da Associação TT Sem Limites Bragança, frisou que o apoio monetário é insuficiente. “Ajuda a pagar algumas despesas, como o pagamento de prémios do Heat of the Mountain, mas não dá para tudo”. Quanto ao apoio logístico, “a Câmara de Bragança tem auxiliado com as máquinas, para a realização do percurso da prova todo-o-terreno”, afirmou.

Já Armando Carvalho, presidente do Nordeste Automóvel Clube, referiu que o montante que recebeu é “uma gota no oceano”. Para as actividades que o clube tem calendarizado “é insuficiente” e espera que para o ano, “o apoio seja maior”.

