CAMIR estreou-se no Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Xadrez

Paulo Afonso, Nuno Magalhães, Diogo Correia e Martim Conde representam o Clube Amador de Mirandela (CAMIR) no Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Xadrez.

Os quatro xadrezistas estrearam-se, no sábado, na competição, no Colégio do Ave, em Guimarães. Na primeira jornada, os mirandelenses tiveram confronto com o Clube de Xadrez Associação Académica Didáxis (CXA2D), que venceu em todos os tabuleiros.

Paulo Afonso, Presidente do CAMIR e capitão da equipa, reconhece que esta não foi uma boa estreia no Campeonato Nacional, mas destaca o regresso do clube aos palcos nacionais de xadrez. “Claramente esta não foi a estreia que pretendíamos, mas conhecemos as exigências desta competição e, após alguns anos de afastamento, temos consciência que teremos que recuperar o ritmo competitivo e dar experiência aos nossos atletas”.

O dirigente destacou ainda a participação do jovem xadrezista Martim Conde. “Nesta jornada tivemos algumas estreias nas competições nacionais de xadrez, o que é importante, e trouxemos o Martim à competição, um atleta sub-14, para ganhar mais experiência e entrosar-se neste nível competitivo”.

A segunda jornada está marcada para o dia 5 de Fevereiro e o CAMIR recebe o Vitória Sport Clube.