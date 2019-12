Campanha “Natal Solidário” em favor dos animais

Os alunos do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) organizaram, no passado dia 17, a acção de solidariedade “Um Natal Solidário”. A Associação Académica (AA) apelou à generosidade da comunidade estudantil ao promover uma recolha de alimentos e outros utensílios para animais. Em troca os estudantes recebiam um fato de pai natal. “Ao longo ano, realizámos várias iniciativas solidárias, desta feita optámos por uma causa animal. Recolhemos rações e outros materiais, utensílios e brinquedos, quer para cães quer para gatos e, como moeda de troca, as pessoas recebem um fato de pai natal”, explicou o presidente da AAIPB, Hugo Nobre, que se mostrava satisfeito com a adesão a esta campanha. O estudante explicou que já se realizaram e estão programadas diversas actividades solidárias de “recolha de alimentos, roupa e brinquedos”, como aconteceu na praxe solidária, bens destinados quer aos estudantes mais carenciados quer à restante comunidade. “O primeiro objectivo é trabalhar sempre para o interior, referenciar os casos de carências dentro da comunidade estudantil, depois de fazer face a isso trabalhamos com o exterior e distribuímos bens por várias instituições”, acrescentou. Os estudantes e restante comunidade académica responderam ao apelo e mostraram a veia solidária. “Qualquer campanha de voluntariado que o IPB faça é sempre uma boa oportunidade, seja para pessoas, animais ou instituições que precisem, é bom para nós nos sentirmos úteis e faz-nos mais humanos”, afirmou Ana Soraia Fernandes, uma das alunas que contribuiu para a causa. Já Inês Esteves que está a tirar o CTESP de Cuidados Veterinários no IPB explicou que decidiu participar na campanha e doar comida para gatos porque ouviu falar da campanha e “já que é Natal” decidiu “fazer uma boa acção”. Não foi por causa do fato de pai natal que fez o donativo, mas sim para ser solidária. “Há muitos animais na rua e não vejo porque não ajudar. Já que estamos a tirar este curso podemos sempre contribuir”, afirmou. Os alimentos e utensílios para animais recolhidos foram doados à Amica – Associação Amicus Canis.