Campeonato de futsal feminino em conjunto com Vila Real deve avançar na nova época

A Associação de Futebol de Bragança deve avançar para uma prova em parceria com a congénere de Vila Real, devido ao número reduzido de equipas em ambas as associações, depois de apurada a equipa campeã. No distrital de Bragança vão estar em prova apenas quatro equipas.

“Em Março termina o campeonato distrital, a equipa campeã vai jogar a Taça Nacional e focámos apenas com três equipas para o campeonato interno. Estamos em conversações com Vila Real, visto que também têm poucas equipas no futsal feminino, para avançarmos para um campeonato em conjunto”, avançou António Ramos, presidente da AFB.

A temporada vai começar com um Campeonato de Abertura, a 11 de Outubro, jogado a uma volta. Os jogos já estão definidos, o Macedense, que está de regresso à competição, recebe o Futsal Mirandela na primeira jornada e os Pioneiros de Bragança jogam em casa com o Santo Cristo.

Depois segue-se o Campeonato Distrital com os jogos Futsal Mirandela – Macedense e Santo Cristo Pioneiros na jornada inaugural.

Quanto à Taça Distrital de futsal feminino joga-se em sistema de “Final Four”, em Março do próximo ano. Macedense – Futsal Mirandela e Pioneiros – Santo Cristo são os jogos agendados.