Campeonato de Portugal com séries definidas

No que diz respeito às equipas transmontanas ficam quase todas na série A, excepto o SC Vila Real que vai integrar a série B.

Sendo assim, G.D. Bragança, S.C. Mirandela, Pedras Salgadas, Montalegre e Chaves Satélite vão defrontar-se na série A. O grupo conta com as três equipas da Madeira – Marítimo B, Câmara de Lobos e União da Madeira – e as formações B do Guimarães e Braga. Quanto aos promovidos Berço SC e Cerveira também fazem parte da série A.

Merelinense, Fafe, Vizela, S. Martinho, AD Oliveirense e Maria da Fonte são as restantes formações do grupo.

O Campeonato de Portugal conta com 72 equipas divididas por quatro séries e tem pontapé de saída marcado para o dia 18 de Agosto.