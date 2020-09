Campeonato de Portugal começa no próximo domingo

A bola vai voltar a rolar nos estádios do Campeonato de Portugal, após a paragem de seis meses, devido à pandemia da Covid-19. É já no domingo, dia 20, que começam os jogos do terceiro escalão do futebol português.

Noventa e cinco equipas vão a jogo, com excepção de algumas equipas que pediram o adiamento dos jogos, caso do Louletano pelo facto de ter jogadores infectados com Covid-19.

Já a armada transmontana é formada por oito emblemas, três da A.F. Bragança (GD Bragança, SC Mirandela e Vimioso) e cinco da A.F. Vila Real (Montalegre, Pedras Salgadas, Vidago, Mondinense e SC Vila Real).

Vimioso e Vidago fazem a estreia na competição e defrontam-se na jornada inaugural. Eurico Martins, técnico da formação vimiosense, considera que será uma partida difícil para os dois emblemas. Ainda assim, diz que jogar fora na jornada inaugural até pode ser positivo. “Por um lado talvez seja melhor começarmos fora por questões de organização. Penso que nos dá algum conforto para termos tudo mais organizado para o segundo jogo que será em casa”.

O Vimioso apresenta um plantel renovado, são 27 jogadores no total, sendo que 16 são contratações.

GDB preparado para o primeiro teste da temporada

E no pontapé de saída do CdP o Grupo Desportivo de Bragança tem tarefa, teoricamente, complicada. Os brigantinos jogam fora com o Braga B, apontado como um dos candidatos à subida.

Na semana que antecede o início da prova, “ainda há aspectos para corrigir”, segundo Marco Móbil, técnico da equipa. Contudo, o treinador assegura que os jogadores estão preparados para ir a jogo. “Eu sinto que a equipa tem vindo a crescer, tem assimilado as ideias da equipa técnica e cada vez os jogadores estão mais entrosados naquela que é a nossa proposta de jogo”, disse no sábado, após o jogo de treino com o Macedo.

Na última semana, o GDB renovou com o central João Jesus, jogador que vai dar mais consistência ao eixo da defesa, e anunciou a contratação do jovem Rafael Faria.

SC Mirandela a cem por cento

No que diz respeito a reforços, o SC Mirandela continua bastante activo no mercado de transferências. O médio, de 19 anos, N´dinho Biaguê (ex-Condeixa) e o defesa central Miguel Fernandes (ex-Valadares Gaia).

Os alvinegros jogam em casa no arranque do campeonato frente ao Cerveira o que é positivo na opinião de Rui Eduardo Borges. O treinador garante que a sua equipa vai estar preparada para começar a competição com uma vitória. “Jogar no nosso terreno de jogo é sempre positivo. O Cerveira é uma equipa que, este ano, espero que esteja mais forte. Conseguiu reforçar-se pelo que sei. Mas, nós vamos estar preparados para o dia 20 começarmos da melhor maneira”.

Quanto às restantes equipas transmontanas da série A, o Montalegre mede forças com a formação vizinha do Pedras Salgadas na jornada inaugural. Na série B o Mondinense recebe o Pevidém e na série C o S.C. Vila Real viaja à Madeira para jogar com a União.

Esta época, o Campeonato de Portugal foi reestruturada e vai contar com oito séries de 12 clubes cada, num total de 96 participantes.

No final da fase regular, que conta com 22 jornadas, os primeiros classificados de cada série vão disputar a fase de subida à 2ª Liga, que tem início a 18 de Abril de 2021. As oito equipas são divididas em dois grupos e os vencedores de cada série sobem à liga profissional. A final da prova está marcada para 30 de Maio. Os restantes seis emblemas sobem à 3ª Liga, a nova competição da FPF para 2021/2022.

A essas seis juntam-se mais 32 participantes, definidos ainda na primeira fase do Campeonato de Portugal. Trata-se de todos os segundos, terceiros, quartos e quintos classificados das oito séries. Descem aos distritais os últimos quatro classificados de cada série.

Campeonato de Portugal

Série A – 1ª Jornada

Vianense - Vilaverdense

Merelinense - Maria da Fonte

Braga B - Bragança

Vidago - Vimioso

Pedras Salgadas - Montalegre

SC Mirandela - Cerveira