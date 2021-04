Campeonato Regional de Futebol de Praia deve avançar em Julho

A Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, deverá receber, dependendo da evolução da pandemia, a fase regional do Campeonato Nacional de Futebol de Praia da Associação de Futebol de Bragança.

A novidade deste ano da modalidade é a criação do Campeonato Nacional Feminino de Futebol de Praia. À semelhança do masculino terá duas fases, regional e nacional.

"A realização desta fase, regional, é extremamente importante, uma vez que pretendemos dar continuidade à forte aposta no desenvolvimento da modalidade, promovendo a prática nos géneros masculino e feminino. O aumento do número de clubes e atletas será fundamental para um crescimento sustentado”, referiu Sílvio Carvalho, Director Técnico Regional da A.F. Bragança, em declarações ao site da AFB.

Este ano destaque para a criação da Taça de Portugal de Futebol de Praia, com um quadro competitivo constituído por seis eliminatórias, disputadas a uma só mão, sendo que, os clubes que participam na Fase Regional vão disputar logo a primeira eliminatória, enquanto que as equipas do Campeonato de Elite, apenas entram em competição na 3ª eliminatória. A primeira ronda da Taça de Portugal está agendada para dia 3 de Junho.

Quanto ao Campeonato Regional de Futebol de Praia da A.F. Bragança realiza-se de 16 a 18 de Julho em femininos e de 23 a 25 de Julho em masculinos.