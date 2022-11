Campeonato Regional de Natação regressou a Bragança com mais clubes

As Piscinas Municipais de Bragança receberam, no sábado, o Campeonato Regional de Natação. A prova contou com 136 nadadores, 64 femininos e 64 masculinos, em representação de seis clubes. Ginásio de Vila Real, Clube Municipal de Natação do Peso da Régua, Flavitus Natação, Durius Pesqueira, Escola de Natação de Bragança e o F.C. Vinhais.

A Escola de Natação de Bragança fez-se representar por 15 atletas e somou, no total, 25 medalhas. “É sempre bom termos provas em Bragança, temos a melhor piscina para provas da Associação Regional de natação. Estou contente com a prestação dos atletas”, referiu Tiago Machado, treinador da ENB.

Na equipa brigantina estrearam-se em competição Gonçalo Fernandes, em infantis, e João Quitério, em cadetes B.

Anita Santos destacou-se em infantis A, no Torneio Nadador Completo, com um terceiro lugar na geral e Soraia Guimarães é campeã regional dos 1500 metros livres.

A representar o distrito de Bragança este ainda o F.C. Vinhais com oito atletas. Hélder Magno é o responsável da equipa e considera importante a participação nestas provas. “Estamos a crescer. Estes campeonatos trabalham a formação e ajudam os atletas a evoluir. Serve para eles continuarem a trabalhar”.

Actualmente com 44 atletas a praticar natação, Hélder Magno destacou o crescimento do número de praticantes e prevê que aumente de forma exponencial no próximo ano. “Acredito que vamos aumentar para o dobro O método de trabalho, a divulgação e a programação contribuíram para o crescimento da modalidade em Vinhais”.

Também o próprio Campeonato Regional de Natação viu aumentar o número de nadadores. Em 2021 competiram apenas dois clubes e este ano passaram pelas Piscinas Municipais de Bragança seis equipas. “O ano passado nem aos 100 nadadores chegamos. Este ano são seis clubes, o que significa uma abrangência territorial considerável”, destacou Pedro Viana, director técnico da Associação Regional de Natação do Nordeste.

Os regionais, organizados em simultâneo em várias zonas do país, são importantes na obtenção de mínimos para os nacionais.

A nível colectivo, o Ginásio Clube Vila Real foi o vencedor absoluto, seguido do CMN Peso da Régua no segundo lugar e o pódio fechou com a Escola de Natação Bragança no terceiro posto.