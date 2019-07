Campeonatos de futebol e futsal da A.F. Bragança com datas definidas

No futebol, a época abre oficialmente a 20 de Setembro com o sorteio dos campeonatos, no dia 25 joga-se a Supertaça Sílvio Carvalho e no dia 29 arranca a Divisão de Honra Repsol Gás.

Quanto à Taça Distrital FirstStop começa no dia 20 de Outubro com a primeira mão da primeira eliminatória.

No futsal, a temporada abre com a Supertaça António Parente em masculinos e femininos a 2 de Outubro.

O Campeonato Distrital RGlobal começa a 11 de Outubro, a taça distrital arranca a 2 de Novembro e o Campeonato Distrital de Seniores Femininos tem início agendado para o dia 12 de Outubro.

Este ano há Taça das Regiões da UEFA de futebol e a fase zonal deve realizar-se em Viana do Castelo, de 20 a 22 de Dezembro.

A nova época traz mudanças no modelo competitivo da Taça Transmontana, uma competição que resulta da parceria entre as associações de futebol de Bragança e Vila Real.

A prova passa a ser disputada por 16 equipas, oito de Bragança e oito de Vila Real, mediante a classificação do último campeonato, divididas por quatro grupos.

A Taça Transmontana realiza-se há três anos e até à última época era disputada entre os campeões de Bragança e Vila Real.