Campeonatos Nacionais de Estrada realizam-se em Mogadouro

Pela primeira vez os Campeonatos Nacionais de Estrada em Elite, Sub-23 e Femininos vão realizar-se o distrito de Bragança. Mogadouro é a localidade que vai acolher a competição nacional que vai contar com os melhores ciclistas nacionais.

“É uma grande vitória para a Associação de Ciclismo de Bragança e para a região, pois não é fácil trazer um evento destes para o distrito e tão cedo não voltaremos a ter aqui este campeonato. Vêm as principais equipas e ciclistas nacionais”, avançou Miguel Monteiro, presidente da Associação de Ciclismo de Bragança, em entrevista à Rádio Brigantia.

A organização dos Campeonatos Nacionais de Estrada implica gastos elevados para as organizações e só com o apoio dos municípios, neste caso de Mogadouro, é que possível a sua realização, como destacou Miguel Monteiro. “Foi difícil pois o evento tem custos associados e têm que ser suportados com a ajuda dos municípios. São valores incomportáveis só para a associação”.

Os campeões de Elite, Sub-23 e Femininos vão ser consagrados em Mogadouro, que recebe os Campeonatos Nacionais de Estrada entre os dias 24 e 26 de Junho.

Em 2016, Vila Flor recebeu os Campeonatos Nacionais de Estrada mas nos escalões de cadetes, juniores e femininos.