Cancelinha sobe ao pódio no VF Timing

Depois do terceiro lugar conseguido no arranque da Copa Ibérica ETG, em Espanha, no dia 30 de Abril, João Cancelinha voltou a destacar-se por terras de “nuestros hermanos” novamente na terceira posição.

O piloto brigantino competiu, este fim-de-semana, na segunda prova do VF Timing, no Circuito Karts de As Pontes, em Mini GP 110.

Nos treinos cronometrados, no sábado, a chuva complicou a tarefa dos pilotos. Cancelinha fez P4.

Na corrida, o jovem piloto conseguiu a terceira posição na primeira manga e foi quarto na segunda. Nas contas finais da prova, Cancelinha arrecadou o terceiro lugar e garante que foi uma boa experiência. “Foi um fim-de-semana de grande evolução. Estou super orgulhoso da minha prestação, adorei o fim-de-semana porque melhorei a cada saída”, disse Cancelinha.

O VF Timing contou com 82 pilotos da Galiza, Astúrias, Castela e Leão e Portugal, nas categorias de Minivelocidade, Supermoto, Pitmotard, Minimotos e GP Sport.

No próximo fim-de-semana, João Cancelinha participa na segunda prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade, no Bombarral.