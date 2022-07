Cancelinha terceiro classificado no Kartódromo do Oeste

No Kartódromo do Oeste, no Bombarral, João Cancelinha conseguiu um P3, num circuito complicado e marcado por várias quedas.

O brigantino competiu ainda na segunda prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade em Mini GP 110.

“Agora em casa posso dizer-vos que não foi um fim-de-semana fácil, pelo excesso de quedas que houve. Agradeço aos que estiveram comigo e posso dizer que foram muitos”, escreveu o piloto nas redes sociais.

Entretanto, João Cancelinha vai ser submetido a uma pequena intervenção cirúrgica que vai obrigar o piloto a fazer uma paragem de cerca de um mês.