Candidaturas ao IPB crescem também na segunda fase

Na segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior foram colocados no Instituto Politécnico de Bragança 562 novos alunos. Trata-se de um aumento em relação ao ano anterior, altura em que tinham entrado na instituição 418 alunos na mesma fase. “Há um aumento de cerca de 140 alunos em relação ao ano anterior. É um aumento significativo e é um dos maiores a nível nacional. As matrículas estão a decorrer e vamos ver quantos se matriculam, mas só no final destas fases todas saberemos o número final, mas em termos de alunos colocados, temos cerca 2000”, destaca o presidente do IPB, Orlando Rodrigues, que adiantou que a taxa de matrículas que se tem registado este ano é mais elevada em relação aos anteriores. Na primeira fase, no IPB, tinham já sido preenchidas 1027 vagas. Alguns cursos têm todos os lugares ocupados, apesar de oito deles não terem alunos colocados nas duas fases do concurso nacional de acesso, Orlando Rodrigues garante não há nenhum curso sem alunos. “A maioria dos nossos cursos estão cheios”, diz mesmo, afirmando que há, no entanto, “algumas matrículas do concurso de alunos internacionais que ainda não se realizaram, porque estão à espera de visto”. Esta questão está “mais atrasada que em anos anteriores”, visto que muitos consulados estão ainda em regime não presencial. Na instituição ficaram disponíveis cerca de 860 vagas para a terceira fase, que decorre entre 22 e 26 de Outubro, bem como para outros concursos especiais de acesso. A nível nacional foram colocados 9787 estudantes nesta segunda fase, 5253 destes entraram em instituições do ensino superior politécnico, o que representa um aumento em relação ao ano lectivo anterior. O IPB prevê que o número de alunos matriculados no 1.º ano supere os 2800 e que no global a instituição ultrapasse os 9 mil estudantes.