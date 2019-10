Cândido Barbosa e César Quitério na Maratona Ibérica da Castanha

A prova é promovida pelo município e integra o cartaz da 18ª Feira Internacional do Norte - Norcaça, Norpesca e Norcastanha.

Os betetistas têm dois percursos à escolha, um de 30 km, a meia-maratona, e outro de 60 km, a maratona, e são desafiados para a caça ao “ouro transmontano” pelos soutos e carvalhais em pleno Parque Natural de Montesinho.

Este ano o dorsal número 1 foi atribuído a Cândido Barbosa. O antigo ciclista internacional vai participar na maratona e um dia antes, no sábado, vai estar numa sessão de autógrafos.

Outras caras conhecidas são as do mirandelense César Quitério, antigo ciclista da Liberty Seguros, Pedro Cardoso e Manuel Zeferino, da organização do Bragança Granfondo.

A meta da Maratona Ibérica da Castanha De BTT vai estar instalada junto ao Forte São João de Deus (Câmara Municipal de Bragança), que recebe a partida e a chegada.