Capitães pedem à FPF mais diálogo e protecção aos jogadores do Campeonato de Portugal

João Nogueira (G.D. Bragança) e Nuno Corunha (S.C. Mirandela) são dois dos 68 signatários da carta endereçada a Fernando Gomes e fazem parte do grupo de capitães dos 72 clubes do Campeonato de Portugal.

O grupo de jogadores recorda ao presidente da FPF o impacto da Covid-19 no futebol a nível desportivo e económico, sendo este o que mais preocupa os capitães, pois o terceiro escalão do futebol português é o que conta com mais atletas de todo o país.

“O Campeonato de Portugal, como o próprio nome indica, é jogado por todo o país: Trás-os-Montes, região Douro, Beira Alta, Beira Baixa, Alentejo, Algarve e as nossas incríveis ilhas. Alguns dos jogadores estão dispostos a acordar às 7h, trabalhar em fábricas das 8h às 17h, treinar às 18h, quando não é mais tarde, e chegar a casa quando toda a família já jantou. Com sorte, ainda conseguimos dar um beijo aos nossos filhos, mas não dá para muito mais”, lê-se no comunicado publicado há instantes na página do Facebook do Campeonato de Portugal – Campeonato das Oportunidades.

Os representantes dos atletas da competição alertam ainda para os baixos salário e que muitas vezes não são pagos. “Outros, e aqui assumimos mea culpa, vivem num falso profissionalismo. Aceitámos treinar durante o dia em troca de poucas centenas de euros que muitas vezes não chegam para colocar pão na mesa. Pelo meio ainda deixam de nos pagar e quando vamos a ver foram os mesmo dirigentes de sempre, que exploram a nossa classe sem nunca terem sido punidos”.

No mesmo documento, os capitães afirmam que não foram pagos os subsídios/salários dos últimos dois meses e mostram-se preocupados com a falta de resposta em relação ao início da próxima temporada. “São muitos meses sem nenhuma fonte de rendimento para a maioria, daí que entendemos que a ajuda nesta situação deveria ser diferente e deveria ser clara e efectiva”.

A Fernando Gomes os representantes das equipas deixam algumas perguntas relacionadas com os apoios anunciados pela FPF, nomeadamente o valor doado pela Selecção Nacional.

“Os jogadores da nossa Selecção Nacional, preocupados com os atletas amadores, decidiram abdicar de uma parte do seu prémio monetário relativo à qualificação para o Europeu e assim ajudar estes mesmos atletas. Porque é que essa ajuda foi colocada na linha de crédito e não doada aos atletas amadores para que efectivamente os ajudassem a receber os seus subsídios que tanto lhe fazem falta nesta situação? Será que a nossa Selecção Nacional não queria ajudar os atletas e não apenas quem aderisse a um crédito?”

Os capitães pedem mais rigor e regras apertadas para os clubes que não são cumpridores, que não seja permitido profissionalismo encapotado, que haja uma protecção nos contratos amadores para não desproteger os atletas.

O Campeonato de Portugal foi cancelado, à semelhança de todas as competições amadoras de futebol e futsal, no dia 8 de Abril, devido à Covid-19, deixando centenas de jogadores sem qualquer fonte de rendimento.