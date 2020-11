Carção assume-se como candidato

O Carção é candidato ao título distrital de futebol. O objectivo é reiterado pelo técnico, Fernando Silva. “Já tinha dito que vamos lutar pelo título distrital, apesar das dificuldades que vamos encontrar”, reafirmou.

O clube regressou ao futebol distrital na temporada 2018/2019, após um hiato de quase oito anos, com um segundo lugar e na época passada estreou-se na Taça de Portugal, tendo sido eliminado na segunda ronda da prova pelo Vilafranquense. Foi um marco histórico para o clube e para a pequena aldeia do concelho de Vimioso.

Já esta época, Fernando Silva foi o técnico escolhido para levar o Carção a bom porto, sucedendo a António Forneiro, que ocupou o cargo nas últimas duas temporadas.

O Carção começou o campeonato em grande com duas vitórias em duas, mas Fernando Silva tem os pés bem assentes no chão e espera adversários muito competitivos. “Há equipas que se reforçaram muito bem. O campeonato vai ser muito duro e competitivo, apesar de contar apenas com nove equipas”.

Melhor marcador do campeonato joga no Carção

Nesta fase inicial da competição, além de ocupar o primeiro lugar, o Carção tem o melhor ataque, sete golos no total, e o melhor marcador. Eduardo, médio brasileiro, já fez o gosto ao pé por cinco vezes.

O jogador, de 24 anos, chegou a Portugal na temporada passada para jogar no Feirense, mas uma lesão afastou-o da liga profissional e acabou por ingressar no Senhora da Hora.

No currículo conta com passagens pelas equipas de formação do Werder Bremen, da Alemanha, e o Toulouse, de França. “Passei em grandes clubes mas as lesões complicaram muito o meu trajecto. No entanto, foi algo que me ensinou bastante e que me trouxe para Portugal”, contou.

Eduardo tem agora uma nova oportunidade para relançar a carreira. “Agradeço ao presidente do Carção e ao mister Silva pela oportunidade que me deram para poder jogar”.

O médio não esconde a vontade de ser o melhor marcador do campeonato distrital, mas frisa que o mais importante é ajudar a equipa a vencer. “Fiquei muito contente mas mais ainda com a vitória da equipa. Pensar só no individual não ajuda muito”.

Eduardo é já nome de goleador. O brasileiro bisou no triunfo por 4-2 frente aos Estudantes Africanos, no pontapé de saída do campeonato, e apontou um hat-trick, na segunda jornada, na vitória por 1-3 em Miranda do Douro.