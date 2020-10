Carção isola-se na liderança após jornada dominada por empates

A equipa treinada por Fernando Silva apresenta uma performance irrepressível. Em duas jornadas o Carção soma outras tantas vitórias, marcou sete golos e sofreu três.

A jogar fora de portas a turma do concelho de Vimioso não deixou créditos por mãos alheias e conseguiu um triunfo categórico, 1-3, frente ao G.D. Mirandês.

O médio Eduardo foi a figura do jogo ao fazer hat-trick. O jogador brasileiro soma já cinco golos, depois de ter apontado dois frente aos Estudantes Africanos, e lidera a lista de melhores marcadores.

Em Argozelo, os comandados de Lopes da Silva cederam pontos frente ao Grupo Desportivo de Sendim. O jogo terminou empatado a uma bola. O Argozelo inaugurou o marcador através de Evander, o luso angolano soma dois golos em duas jornadas, e Ruhan apontou o tento dos visitantes.

Quanto ao encontro entre Estudantes Africanos e Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros também terminou com um empate mas sem golos.

Os Estudantes complicaram e muito a tarefa aos macedenses, que sentiram muitas dificuldades na adaptação ao terreno de jogo e para travar as investidas dos locais.

As melhores oportunidades de golo pertenceram à equipa de Carlos Garcia com Davy Mendes e Helton a dar grandes dores de cabeça à defesa dos visitantes. “Jogámos bem, tivemos as melhores oportunidades, mais posse de bola e dominámos o jogo. O Macedo tem um conjunto de bons jogadores, mas hoje nós fomos melhores”, afirmou o técnico dos Estudantes.

E Nuno Lima, treinador do Macedo, já esperava dificuldades no terreno dos Estudantes. “Esperava dificuldades porque os Estudantes iniciaram a competição primeiro que nós, tiveram um jogo difícil para a Taça de Portugal, e nesta fase da época faz a diferença. Depois, o estado do terreno que tornou o jogo muito rápido e físico, o que nos dificultou ainda mais a tarefa”.

Quanto ao jogo Vila Flor SC – Rebordelo foi adiado para o dia 11 de Novembro e nesta segunda jornada folgou o F.C. Vinhais.