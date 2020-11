Carção reforça liderança

Lafaiete abriu o activo aos 17 minutos, Eduardo dilatou o resultado aos 36’ e Fila ficou o resultado em 3-0 aos 89’.

Com este resultado a equipa treinada por Fernando Silva Carção reforçou a liderança, tem agora nove pontos e o melhor ataque da competição, dez no total.

No plantel, o médio Eduardo mantém-se na liderança da lista de melhores marcadores com seis golos apontados.

Quanto ao SC Vila Flor realizou o primeiro jogo para o campeonato e esta quarta-feira acerta calendário com o Rebordelo. O jogo é relativo à segunda jornada.

Já no domingo, o F.C. Vinhais venceu, em casa, o Argozelo por 2-1 e subiu para a segunda posição com seis pontos. Henrique (36’) e Paulinho (77’) marcaram para a equipa da capital do fumeiro. Evander rubricou o golo do Argozelo.

O G.D. Sendim também conseguiu três pontos na recepção aos Estudantes Africanos, 2-1 foi o resultado. Rhuan e Pedro Ribeiro assinaram os tentos da equipa treinada por António Forneiro.

Quanto à partida Macedo – Mirandês foi adiado devida aos casos de Covid-19 no plantel macedense e o Rebordelo folgou na terceira jornada.