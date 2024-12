Caretos de Podence: 5 anos de Património Imaterial da UNESCO

Nesse momento, estas figuras, de trajes coloridos feitos de lã, com chocalhos às costas, pau na mão e máscara na cara, deixaram de ser apenas de Portugal e passaram a ser também do mundo. Leonardo Saldanha veste a pele de Careto de Podence há oito anos. Diz que é inexplicável a sensação, que é “diferente” e que “só quem está cá é que sabe o que é viver isto”. O selo da UNESCO pode ter trazido reconhecimento, mas a essência mantém-se. “Ficámos muito mais conhecidos, mas para nós é tudo igual”, referiu. Para celebrar cinco anos de reconhecimento, no passado sábado, foi inaugurada a Oficina do Careto, em Podence. Um espaço para as pessoas poderem fazer a própria máscara ou perceber como se fazem os trajes. “É uma forma de os mais jovens se interessarem por fazer máscaras, por fazer os trajes. Acho que é bom para Trás-os-Montes, que cada vez tem menos gentes, mas são estas iniciativas, estas dinâmicas, de um património que esteve quase perdido e que hoje é uma tradição viva e da identidade de Trás-os-Montes”, referiu António Carneiro, presidente da Associação Grupo de Caretos de Podence. Para já ainda não está definido o horário de funcionamento da oficina, mas o objectivo é poder vir a estar aberta em permanência. Carolina Policarpo pôde fazer a sua própria máscara na oficina do Careto. Nunca tinha ido a Podence, mas fez questão de visitar a aldeia precisamente no dia das comemorações e mostrou-se muito agradada. “Sou portuguesa moçambicana. Cresci em Moçambique e estou em Portugal de passagem, a visitar a família. É a primeira vez que conheço Podence. Acho interessante terem aberto a oficina. Não vivo cá, mas acho que é muito bom para a juventude da região”, salientou. Durante as comemorações foi ainda apresentado o “SER CARETO RUMO À UNESCO”, de António Carneiro. Conta o testemunho de várias pessoas que viveram e vivem a tradição. “Conta um bocadinho das memórias do que eu ao longo destes 40 anos estou ligado a esta tradição. Os protagonistas são os caretos e eu como líder desta tradição ao longo destes anos tenho tentado sempre fazer mais”, frisou. Foi ainda inaugurada uma exposição de fotografia, no Museu do Careto, da autoria de Rui Rodrigues. São 30 fotografias. Para fazer o trabalho fotográfico, o jovem macedense teve de sentir na pele o que é ser careto. “Sou de Macedo de Cavaleiros e a convite do António Carneiro, quando lhe perguntei se podia usar a imagem dos caretos para fazer este trabalho, foi aí que me convidou para vestir o fato. Foi aí que percebi o que era ser careto, porque só vir fazer as fotografias não é a mesma do que vestir a pele de careto, saber o que vai fazer”, contou. As fotografias vão estar também patentes num livro, que está a ser criado. No sábado foi ainda apresentando o chocolate Caretos de Podence, da “Avianense”, descerrada uma placa comemorativa e apresentando o livro "O Crepitar da Terracota”. As comemorações terminaram com animação e queima.

Hotelaria insuficiente

Este selo veio trazer a Podence milhares e milhares de pessoas que querem conhecer a tradição e sentir o espírito do Entrudo Chocalheiro, mas também para visitar as obras de arte urbana que dão cor às casas da aldeia. O presidente da Associação Grupo de Caretos de Podence tem vindo a reclamar a criação de casas de banho e de estacionamento, tendo em conta a afluência de visitantes. Segundo Benjamim Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, no Orçamento Municipal de 2025 está já incluída uma verba para a criação de uns balneários em Podence e estão ainda a “equacionar” a compra de terrenos para a criação de estacionamentos. A resposta hoteleira no concelho também já não é suficiente para acolher tanto turista. As cidades próximas, como Bragança e Mirandela, têm vindo a beneficiar desta tradição. O autarca não tem dúvidas de que é preciso apostar na construção de hotéis. “Em alturas do ano onde há maior afluência é muito escassa a oferta que oferecemos”, admitiu. Quanto à criação de um museu que represente a identidade da região, há muito reclamado, Benjamim Rodrigues explicou que já há projectos, falta agora financiamento para sair do papel. O presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, também esteve presente nas comemorações e realçou o trabalho que tem vindo a ser feito para levar os Caretos de Podence a vários cantos do mundo.