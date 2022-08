Caretos OCR representa Bragança nas corridas de obstáculos

Espírito de aventura, resiliência, espírito de equipa, aceitar desafios e cooperação são os requisitos para participar numa corrida de obstáculos OCR. Características comuns a todos os elementos que fazem parte da Caretos OCR de Bragança.

A equipa é recente, formada em Maio deste ano, mas grande parte dos seus atletas já não são caloiros na modalidade. O nome remete-nos para as tradições do concelho e identifica bem a marca “Bragança”. “A ideia surgiu numa corrida em Seia, no dia 3 de Maio, em que participaram alguns dos nossos atletas. No final da corrida conversámos e achámos que devíamos formar uma equipa. Vemos muitas pessoas a correr sozinhas e este é um desporto que dá para competir em equipa, as pessoas divertem-se mais. Vamos tentar que as pessoas se juntem a nós”, referiu Marta Lima, porta-voz da equipa.

A Caretos OCR é formada por 32 elementos, 26 homens e 6 mulheres. O atleta mais novo tem 15 anos e o mais velho 60. Bruno Faria é o mais experiente na modalidade e acabou por influenciar os restantes elementos para integrar a equipa. “A pessoa que nos levou para estas corridas foi o meu companheiro, o Bruno Faria, que já há algum tempo que anda nas corridas de obstáculos. Eu e os restantes fundadores não fazíamos ideia que em Portugal se faziam tantas corridas. Hoje estamos surpreendidos porque temos uma agenda preenchida em Portugal. Vamos fazer algumas fora também e da Spartan”.

Marta Lima e outros elementos competem na categoria de Open, mas já há quem esteja num nível superior, em competição e Elite. “Há atletas que participam pela diversão. Conseguimos fazer todos os obstáculos? Não. Quem não tiver uma boa preparação física não consegue, por exemplo os de suspensão. Mas, dentro da nossa equipa há atletas com muito potencial e que fazem todas as provas em competitivo ou elite”, explicou.

Reunir todos os 32 elementos da equipa para treinar e competir não é fácil, pois estão em vários pontos do país e até no estrangeiro. O objectivo é concentrar todos os atletas num só fim-de-semana e isso pode acontecer já o dia 11 de Setembro, em Bragança, na OCR Police Challenge. “Vamos tentar reunir todos os elementos. A ideia é que isso aconteça na prova em Bragança. Temos atletas com muito potencial e seria fantástico vê-los subir ao pódio”, destacou.

Marta Lima quer continuar a ver crescer a equipa e quem quiser iniciar-se na modalidade pode contactar a Caretos OCR através das redes sociais.

A equipa carrega tradição dos caretos no nome e na forma como encara cada prova. O próximo desafio está marcado para o dia 11 de Setembro, em Bragança, na OCR Police Challenge. Trata-se de edição “experience” do maior circuito nacional de corridas de obstáculos para “testar” a capacidade da cidade para integrar o circuito Trichallenge em 2023.