Carlitos é o novo treinador do Vila Flor SC

Carlitos está de regresso ao Vila Flor SC, depois da passagem pelo clube na temporada 2016/2017.

O técnico tinha iniciado a temporada no GD Foz Côa, ia para a terceira época, mas por questões familiares e profissionais acabou por rescindir com o emblema da A.F. Guarda. “Estava a pensar em ficar sem treinar até ao final da época. Saí do Foz Côa por questões familiares e profissionais, pois não conseguia conciliar com os horários dos treinos face à distância que tinha que percorrer. Entretanto, surgiu o convite do Vila Flor SC e morando em Vila Flor dá para conciliar”, explicou o técnico.

Carlitos chega ao clube já com a época em andamento e o plantel ainda em fase de construção. Um facto que levou ao adiamento do jogo com o Argozelo, relativo à 3ª jornada. O treinador sabe as dificuldades sentidas e espera por reforços nos próximos dias. “Já falei com o presidente sobre a necessidade de reforçar o plantel, pois é muito curto. Penso que vão chegar dois ou três jogadores esta semana, tendo em vista o jogo da Taça Distrital, no próximo domingo, com o Sendim”.

O técnico está ciente das dificuldades mas acredita que é possível “apresentar uma equipa competitiva que possa disputar todos os jogos com alguma qualidade”.

Carlitos faz a estreia no comando técnico do Vila Flor SC no próximo domingo, frente ao G.D. Sendim, na primeira mão da primeira eliminatória da Taça Distrital da A.F. Bragança.