Carlos Correia lidera única lista candidata às eleições do Sport Clube Mirandela

Terminou hoje o prazo para entrega de listas candidatas às eleições do S.C. Mirandela.

O clube vai a votos no próximo dia 26 de Março e Carlos Correia, actual presidente, encabeça a única lista.

O dirigente lidera o emblema mirandelense desde 2015, depois de já ter sido jogador, treinador e director desportivo dos mirandelenses. Será a terceira vez que se candidata às eleições do S.C. Mirandela.

As eleições vão realizar-se no Estádio de São Sebastião, entre as 16h00 e as 20h00.

No plano desportivo, o Mirandela já garantiu a presença no play-off de acesso à Liga 3 quando faltam duas jornadas para terminar a primeira fase do Campeonato de Portugal. Os alvinegros ocupam o terceiro lugar da série A, com 34 pontos.