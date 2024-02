Carlos Correia reeleito presidente do Mirandela

Carlos Correia foi reeleito como presidente do Sport Clube Mirandela e avança para o quarto mandato consecutivo. O líder do clube alvinegro venceu com 78 votos, sendo que foi a única lista candidata às eleições dos órgãos sociais do emblema de Mirandela.

O presidente, de 59 anos, sucedeu a João Maria Santos em 2015 e desde então lidera o Mirandela.

Carlos Correia já foi jogador do clube, director desportivo, treinador principal e treinador-adjunto.

O líder do emblema alvinegro parte agora para o quarto mandato seguido, onde vai exercer as funções de presidente do Mirandela até 2027.

Foto: SC Mirandela