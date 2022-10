Carlos Garcia assume comando técnico do F.C. Vinhais

Carlos Garcia é o novo treinador do F.C. Vinhais e assume o comando técnico com uma jornada da Divisão de Honra Pavimir realizada. Carlos Garcia sucede a Nuno Fernandes, que na terça-feira rescindiu com os vinhaenses.

Carlos Garcia regressa ao clube que orientou durante dez épocas com destaque para 2017/2018, temporada da conquista da primeira Taça Distrital da história do FC Vinhais. Em 2019/2020 e 2020/2021, Carlos Garcia treinou os Estudantes Africanos.

O treinador estreia-se amanhã no banco do F.C. Vinhais frente ao Argozelo.

O F.C. Vinhais empatou a uma bola na jornada inaugural da Divisão de Honra Pavimir e perdeu, no passado domingo, para a taça distrital com o Mirandela por 3-0.