Carlos Silva não vai renovar pelo Grupo Desportivo de Bragança

“A minha decisão foi tomada no dia 28 de Maio. O presidente, Milton Roque, e o Óscar Guerra convidaram-me para continuar e eu recusei”, informou Carlos Silva.

Um dos motivos que pesou na sua decisão foi o facto de Óscar Guerra ter deixado o GDB para integrar a SAD do Académico de Viseu. “Foi o Óscar Guerra que me trouxe para este projecto e como ele saiu para abraçar um novo desafio eu saio também”, acrescentou.

Carlos Silva realizou este sábado o último jogo no comando técnico do GDB frente ao SC Vila Real, na Taça Transmontana, uma partida que os brigantinos perderam por uma bola a zero.

O treinador chegou esta temporada ao Grupo Desportivo de Bragança, foi bastante contestado pelos adeptos, mas conseguiu fazer a dobradinha e recolocar o clube nos nacionais.

Quanto ao senhor que se segue no comando técnico do GDB ainda não foi confirmado mas o nome de João Eusébio é o mais falado.