Cartão branco passa a ser uma realidade na A.F. Bragança

A Associação de Futebol de Bragança aderiu ao cartão branco e este passará a ser uma realidade nos jogos que organiza.

Bragança, Porto e Vila Real, as únicas ligadas ao futebol que ainda não o tinham feito, entraram para o lote das 40 entidades desportivas que já tinham aderido a este recurso pedagógico, que tem como objectivo destacar as condutas eticamente correctas pelos vários agentes desportivos, como atletas, treinadores, dirigentes e público.

Segundo dados do Instituto Português do Desporto e Juventude o cartão branco já foi mostrado mais de 2500 vezes desde que o lançou, em 2015, e já aderiram ao mesmo 40 entidades desportivas, incluindo federações de várias modalidades.

O cartão branco é exibido pelos árbitros quando se verificam atitudes de claro “fair-play” de atletas, dirigentes ou público.

Carlos Pereira, do conselho directivo do IPDJ, em entrevista à Lusa, considerou que seria um "passo importante" alargar o cartão às competições profissionais, mas sustentou que a "iniciativa deve partir dos agentes desportivos quando se sentirem preparados para tal”.

A cerimónia protocolar contou com várias personalidades do futebol nacional como José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, ou Luciano Gonçalves, líder da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.

Foto de A.F. Porto