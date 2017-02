CASC Freixo regressa à liderança do distrital de futsal

João Simão e Hugo Pires, que fez hat-trick, marcaram para a formação do sul do distrito. Já Flávio Xavier apontou o único tento dos brigantinos.

Equilibrada foi a partida entre ACDR Vale Madeiro e Sp. Moncorvo que terminou empatado a duas bolas.

O Vale Madeiro que conta com três reforços já a pensar no play-off. João Silva (ex-Sp.Moncorvo) e os experientes Pica e Leo Mesquita (que já passaram pelo G.D. Macedense) chegaram a acordo com a equipa mirandelense.

A jornada nove fechou com o Santo Cristo 2 – Futsal Mirandela 4.

Nas contas do campeonato, o Freixo lidera com 19 pontos, o Vale Madeiro é segundo com 18, seguido dos Pioneiros também com 18 pontos. Na quarta posição encontra-se o Sp. Moncorvo com 16 pontos, o Futsal Mirandela é quinto com sete e o Santo Cristo é último sem pontuar.

A última jornada da fase regular abre na sexta-feira com o Sp.Moncorvo – Santo Cristo e o Futsal Mirandela – Freixo. Para sábado está agendado o jogo Pioneiros de Bragança – ACDR Vale Madeiro.