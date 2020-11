Caso de Covid-19 no plantel do Carção adia jogo com o Rebordelo

A partida estava marcada para amanhã, às 11h00, e é relativa à jornada 4 da Divisão de Honra da A.F. Bragança.

“Um dos nossos jogadores testou positivo à Covid-19 e, por precaução, está suspensa a prática desportiva do nosso clube. Os restantes jogadores estão bem, não têm sintomas e mantêm-se isolados, aguardando as directrizes da Direcção Geral da Saúde”, lê-se no comunicado do clube no Facebook.

Na mesma publicação, o clube do concelho de Vimioso agradece a solidariedade do Rebordelo. “Louvamos a atitude do Rebordelo que se demonstrou muito solidário e prestável com esta situação. Muito obrigado! O futebol é mais do que um desporto. É união e solidariedade! Seguimos juntos e fortes, rumo ao título”.

Este é o segundo jogo da jornada 4 a ser adiado depois do Estudantes Africanos – F.C. Vinhais, também devido a um caso de Covid-19 no plantel da formação vinhaense.