A Unidade Local de Saúde do Nordeste e uma médica obstetra, assim como a sua companhia de seguros, foram condenados a pagar 400 mil euros de indemnização à família do jovem Gonçalo, que nasceu em Fevereiro de 2003, na maternidade do hospital de Mirandela, com paralisia cerebral e uma incapacidade permanente de mais de 90%.