Centro Cultural de Mirandela teve lotação esgotada no desfile de campeões

A Gala Prémios Nordeste Desporto regressou ao ponto de partida. Foi em Mirandela que se realizou a primeira edição do evento, em 2013.

O Centro Cultural da cidade do Tua teve lotação esgotada. Mais de 150 atletas foram distinguidos com o prémio de mérito desportivo nas várias modalidades.

Ao desporto juntou-se a música de dois talentos do hip-hop “made in Mirandela”, De La Vega e Frane Selak.

Do futebol ao ténis de mesa, do kickboxing ao atletismo, modalidades que têm atletas brigantinos em competições distritais, nacionais e até internacional.

Entre os premiados destaque para Pizzi. O jogador, natural de Bragança, foi distinguido pela conquista do campeonato nacional ao serviço do S.L. Benfica, na temporada passada. O futebolista fez-se representar pelo pai, Fernando Fernandes, que se mostrou orgulhoso do percurso do filho.

“O Luís começou no GDB e depois foi sempre subindo. Esteve em Espanha em três clubes (Espanhol, Atlético de Madrid e Deportivo Corunha), depois regressou a Portugal para jogar no Benfica, onde já ganhou muitos títulos. É um clube onde se sente muito bem”, disse.

No lote de atletas brigantinos a competir em clubes fora do distrito, o guarda-redes Ruben Gonçalves também levou para casa um prémio de mérito pelo título alcançado na baliza dos juniores do Feirense na temporada passada.

A jogar em casa estiveram modalidades como o ténis de mesa, a natação e o basquetebol em que dominam os atletas de Mirandela.

A gala da PressNordeste é “a única que reconhece publicamente o mérito de atletas e clubes”, como fez questão de frisar Paulo Afonso da administração do grupo de comunicação social.

Nesse sentido, o apoio dos municípios é fundamental tal como este tipo de iniciativas. Mirandela foi a autarquia parceira da edição deste ano e para Orlando Pires foi “uma honra receber o evento”. “O nosso município tem muito orgulho nos atletas que temos no concelho, nos treinadores e nos dirigentes que trabalham diariamente para promover atletas e fazer deles também cidadãos melhores”.

O vereador do desporto da Câmara Municipal de Mirandela destacou a dinâmica desportiva que há no concelho com cerca de dois mil praticantes de 28 modalidades.

Este ano foram atribuídos ainda dois prémios “Carreira”, ao mirandelense Manuel Jesus Novo e ao brigantino Ximena, e dois prémios “Homenagem” a António Ferreira e a título póstumo a Joaquim Barros.