Ciclismo e cicloturismo à lupa em Seminário Internacional

O distrito de Bragança é já um dos principais destinos para a prática de ciclismo de estrada, de montanha e de cicloturismo a nível nacional. Esta foi uma das conclusões retiradas do I Seminário Internacional de Ciclismo e Cicloturismo, realizado na passada quarta-feira (dia 18), na Escola Superior de Educação de Bragança, promovido pela ACB.

Outro dado a destacar é o aumento do número de utilizadores da bicicleta em contexto desportivo, de lazer e cultural, fruto do desenvolvimento do ‘Programa Nacional Ciclismo Para Todos’. “Com a democratização das bicicletas eléctricas aquilo que para muitos seria impensável há uns anos atrás agora é possível, pedalar com 40, 50, 60 ou 70 anos. Temos mais praticantes e é uma tendência que se coaduna com a necessidade de uma vida mais saudável, mais sustentável e em que o impacto no ambiente é reduzido”, disse Sandro Araújo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo.

O ciclismo também é um bom promotor dos territórios e um bom aliado do turismo. Para isso Miguel Monteiro, presidente da ACB, condissera importante “o envolvimento das autarquias na promoção de iniciativas diferenciadoras”. “Estive na apresentação de uma prova em Mirandela, onde o Cândido Barbosa disse, em tom de brincadeira, que nos reforços e, vez de haver barras energéticas podia haver pedaços de alheira. Ou seja, devemos oferecer aquilo que nos diferencia de outros locais”, acrescentou.

Também a utilização da bicicleta em contexto escolar é cada vez mais uma preocupação das associações e da federação. Por isso, “já está a ser implementado o projecto ‘O Ciclismo vai à Escola’, explicou Sandro Araújo.

Organizações reclamam redução dos custos com o policiamento

O seminário envolveu ainda a participação das forças de segurança numa altura em que as despesas com o policiamento são um entrave à organização de provas. Sandro Araújo explicou que a federação “tem tentado sensibilizar o Estado para a questão”.

Ao contrário do que acontece em Espanha, onde o Estado suporta a totalidade dos encargos, em Portugal apenas metade do valor gasto pelas organizações na segurança das provas é custeado pelo Estado. Só a nível da formação é que o financiamento chega aos 80 por cento.

O seminário foi ainda aproveitado para Miguel Monteiro, presidente da ACB, reivindicar junto da federação a organização de um curso de treinadores de ciclismo no distrito. “A resposta não foi a que pretendíamos. Mas a federação está a reestruturar o curso de treinadores e vamos esperar para voltar a reivindicar essa formação”, disse.

Federação Portuguesa de Ciclismo homenageou clubes e associação

O I Seminário de Ciclismo e Cicloturismo de Bragança integrou as comemorações dos 120 anos da Federação Portuguesa de Ciclismo. Uma ocasião aproveitada pela federação para serem homenageados os clubes que tenham mais de 25 anos de filiação. No distrito de Bragança, a FPC distinguiu o Velo Clube, a Associação de Ciclismo de Bragança e o Clube Ciclismo Mirandela (CCM).

Estas são homenagens que “pretendem reconhecer a importância das colectividades e motivá-las para o futuro”, destacou o presidente da FPC.

A homenagem ao CCM diz muito a Delmino Pereira pois recordou a sua carreira no ciclismo. “Na altura, Mirandela era o grande rival do CC Vila Real, o clube onde eu competia”.

A distinção é “um motivo de orgulho” para César Quitério, antigo ciclista e presidente do CC Mirandela.

O Velo Clube de Bragança também foi homenageado pela federação. Para o presidente, Orlando Carvalho, é gratificante ver reconhecido o trabalho e a história do clube. “Este ano fizemos 30 anos e fomos homenageados pela federação, que se lembra do trabalho que realizamos”.

A Federação Portuguesa de Ciclismo homenageou ainda a Associação de Ciclismo de Bragança.