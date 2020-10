Ciclista brigantino avança para a quarta participação na Volta a Espanha

Este ano a “Vuelta” tem apenas com 18 etapas, em vez das 21 habituais, e está condicionada pela pandemia da Covid-19.

Ricardo Vilela, em entrevista à Rádio Brigantia, destacou o grau de exigência da prova. “É uma competição completamente diferente. Este ano é verdade que tem menos duas etapas mas o nível competitivo é muito superior, conta com as melhores equipas do mundo e os melhores ciclistas”.

A Volta a Espanha tem início na próxima terça-feira, dia 20 de Outubro, e termina a 8 de Novembro.