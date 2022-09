Ciclista de Bragança vai estrear-se no Campeonato do Mundo UCI Granfondo

Contagem decrescente para Campeonato do Mundo UCI Granfondo 2022, que se realiza no próximo domingo, dia 18, na cidade de Trento, em Itália. A prova vai contar com um brigantino, Jorge Mariz, ciclista do Velo Clube de Bragança.

O jovem ciclista, de 24 anos, garantiu a qualificação no passado mês de Julho no Granfondo Coimbra Region, onde conseguiu o terceiro lugar em Elite masculinos.

Em Itália, Mariz tem pela frente uma competição baste exigente onde vão participar cerca de três mil atletas de várias nacionalidades.

Quanto ao percurso, de 145 quilómetros, vai trazer dificuldades aos participantes. “Tem quase quatro mil metros de acumulado. Com vou antes da prova vou tentar fazer o reconhecimento e adaptar-me”, disse.

O objectivo de Jorge Mariz passa apenas pela participação. O ciclista quer desfrutar ao máximo da experiência. “Estão inscritos mais de 2900 participantes entre o granfondo e o mediofondo. Acima de tudo que aproveitar o momento e a oportunidade de ter uma nova experiência”.

Para o brigantino é um orgulho representar Portugal. “Poder representar o meu país é óptimo. É uma competição mundial e vou dar o meu melhor”.

Jorge Mariz viaja para Trento, em Itália, esta quinta-feira e no domingo participa no Campeonato do Mundo UCI Granfondo, na categoria de Elite 19-34 anos.