Ciclista do Velo Clube sobe ao pódio em Coimbra e garante apuramento para o Campeonato do Mundo UCI Granfondo 2022

Jorge Mariz conseguiu um feito notável no Granfondo Coimbra Region 2022. O ciclista do Velo Clube de Bragança alcançou o terceiro lugar no Granfondo em Elite masculinos 19-34 e foi sexto na classificação geral. O brigantino concluiu o percurso de 142 quilómetros em 03:46:19.

A classificação conseguida garantiu a Jorge Mariz o apuramento para o Campeonato do Mundo UCI Granfondo 2022, que se realiza em Itália, de 15 a 18 de Setembro. No entanto, não está garantida a participação do ciclista por questões profissionais.

Esta foi a segunda participação de Jorge Mariz nas provas de Granfondo no espaço de 21 dias, depois do 1º lugar em elite e o 3º à geral conseguido em Bragança, no dia 10 de Julho.

Ainda no Granfondo Coimbra Region 2022, Diana Porto, ciclista também do Velo Clube, conseguiu o terceiro lugar no Mediofondo, femininos 35-39, com o tempo de 03:24:57.

A nível colectivo, o Velo Clube de Bragança somou o oitavo lugar num universo de 18 equipas.