Ciclistas de Macedo e Vinhais no Campeonato Nacional de Estrada

O Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros (CCMC) e a Vinhais Extreme participaram, no domingo, no Campeonato Nacional de Estrada de Cadetes e Juniores, em Paredes.

As quedas marcaram a competição e a chuva complicou a tarefa cadetes, que competiram de manhã. Nesta categoria, o CCMC fez-se representar por Samuel Pires e Sandro Teixeira. Dos 124 ciclistas inscritos apenas terminaram a prova 63.

Sandro Teixeira conseguiu o 36º lugar após um percurso bastante exigente de 75,9 km que ligou Lordelo a Rebordosa. “Os cadetes tiveram azar com o tempo. A chuva mexeu com a corrida e com os resultados. O Sandro foi 36º classificado com o mesmo tempo do 26º e, sendo assim, para mim ficou nos 30 primeiros”, disse Carlos Pires, treinador do CCMC.

Já Samuel Pires continua em maré de azar. Ainda a recuperar da queda sofrida na Volta a Portugal de Cadetes, o ciclista voltou a cair mas conseguiu terminar a etapa e no 52º lugar.

Os juniores foram para a estrada à tarde e a prova também ficou marcada pelas quedas. João Tiago Dias teve mesmo que desistir, numa altura em que ia integrado no pelotão, face a uma avaria na bicicleta. Para trás ficou ainda Alex Rego que não concluiu a prova.

Quanto a Ricardo Palavra teve que parar na última volta a mando dos comissários. “O Ricardo seguia integrado no pelotão mas a dada altura ficou num corte e na parte de trás do pelotão. Isso penalizou-o. Não conseguiu recuperar e na última volta teve que parar”, explicou.

O único a terminar a prova foi Gonçalo Beato da Vinhais Extreme, que nesta competição integrou a equipa do CCMC, concluindo no 38º lugar.

“A prova tornou-se bastante dura com a subida da Zona Industrial de Gandra, que era muito difícil, acabou por fazer mossa e a selecção. Para terem uma ideia começaram 126 e classificaram-se apenas 42”.

Os vencedores foram António Morgado (Anipura/GDM/Escola Alexandre Ruas) em cadetes e Pedro Silva (Seissa/KTM Bikeseven/Matias & Araújo/Frulact) em juniores.

Segue-se agora a Volta a Portugal de Juniores em que o Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros vai estar representado por seis ciclistas: Miguel Ruivo, Samuel Carvalho, Alex Rego, Ricardo Palavra, João Tiago Dias e Gonçalo Beato (Vinhais Extreme).

A 14ª edição começa esta quinta-feira, dia 22, com um prólogo na cidade da Guarda e termina no domingo, dia 25 em Seia. Participam 167 corredores em representação de 25 equipas, 19 portuguesas, quatro espanholas, uma belga e uma colombiana.