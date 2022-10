Ciclistas do Velo Clube de Bragança vencem na Lousã

Depois da experiência no Campeonato do Mundo UCI Granfondo em Setembro, em Itália, Jorge Mariz participou, este domingo, na 3ª edição do “Lousã Granfondo Licor Beirão”.

O ciclista do Velo Clube de Bragança voltou a destacar-se e subiu ao lugar mais alto em Mediofondo. Jorge Mariz completou o percurso de 101 quilómetros em 02:53:13 horas.

O brigantino venceu ao sprint e impôs-se já perto da meta a Pedro Gaio (Paredes Aventura) que terminou na segunda posição. “O objectivo era dar o meu melhor. Foi a minha última prova de estrada, esta época. Sabia que tinha condições para vencer. Parti cedo do pelotão com mais dois elementos da Proteu. Aos 15 quilómetros descolámos do grupo. Foi uma luta até ao final. Foi uma chegada ao sprint e uma grande vitória. Sinto-me orgulhoso de todo o trabalho realizado. É uma vitória dedicada ao meu treinador, Sérgio Lima”, disse Jorge Mariz ao Nordeste.

O ciclista vira agora as atenções para o BTT. NO próximo dia 13 de Novembro participa na última prova do Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança no Vilar do Monte, Macedo de Cavaleiros.

Em femininos, Diana Porto, também do Velo Clube de Bragança, venceu em Minifondo, a distância de 71 quilómetros, com o tempo de 02:25:20 horas. A ciclista foi 79º na classificação geral, primeira em femininos e em Masters A.

A 3ª edição do “Lousã Granfondo Licor Beirão” contou com mais de 900 ciclistas nas distâncias de 135 km (Granfondo) com passagem pelos concelhos da Lousã, Miranda do Corvo, Góis, Vila Nova de Poiares e Penela.

Fotos de José Coutinho