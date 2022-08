Cidália Fernandes conquista Taça de Portugal de Tiro ao Prato

Depois da medalha de bronze conseguida em Julho, em Espanha, ao serviço da Selecção Nacional de Tiro ao Prato, Cidália Fernandes venceu a Taça de Portugal na categoria de TRAP 5.

A prova realizou-se no sábado e domingo, em Mira, e participaram cerca de 150 atiradores.

A competição não começou da melhor maneira para a vinhaense, que Clube Industrial Pevidém. “Comecei com 20 pratos partidos em 25. No entanto, ao longo da prova fui recuperando e consegui terminar com 25 pratos partidos em 25. É hábito dizer no desporto que isto não é como começa mas sim como acaba. Foi o caso. Não começou como esperado mas terminou da forma que qualquer atirador gosta, que é vencer”, disse ao Nordeste a atiradora.

O segundo dia de competição foi perfeito para Cidália Fernandes, em 50 pratos partiu 48, conseguindo no final o primeiro lugar no pódio. “Para mim vencer a Taça de Portugal é muito mais que uma conquista. Infelizmente, eu não tenho tempo para treinar e os meus treinos são as provas. Felizmente, eu tenho conseguido gerir e esta prova deixou-me bastante feliz, não só pela vitória mas por ter conseguido gerir emocionalmente o resultado com que comecei. O apoio dos mais próximos e do meu clube tem sido sem dúvida a minha força”, confessou.

A conquista da Taça de Portugal em TRAP 5 deixa Cidália Fernandes em boa posição para representar Portugal no Campeonato do Mundo, mas ainda falta uma prova do Campeonato Nacional de Tiro ao Prato, a sexta contagem, que vai realizar-se este mês, nos dias 27 e 28, no Algarve. “Após essa prova são seleccionados aos atletas que vão representar Portugal no mundial e é um prova que decide os campeões nacionais em masculinos e femininos”.

A atiradora do Clube Industrial Pevidém quer sagra-se campeã nacional e revalidar o título mundial. “O objectivo é conquistar o campeonato nacional e representar Portugal no mundial e aí dar tudo para defender o título mundial conseguido em 2021”, afirmou.

O Campeonato do Mundo de Tiro ao Prato realiza-se este ano no nosso país, em Mira, de 9 a 11 de Setembro.