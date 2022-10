Cidália Fernandes recebe voto de louvor

Cidália Fernandes é natural da aldeia de Vila Verde, no concelho de Vinhais, e destaca-se no tiro ao prato.

A vinhaense conquistou no dia 11 de Setembro, em Mira, o título de bicampeã do Mundo de Tiro ao Prato em TRAP 5, o que lhe valeu um voto de louvor. A proposta foi feita pelo presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde, apresentado na Assembleia Municipal de Vinhais, no dia 30 de Setembro, e aprovado por unanimidade.

“Com a sua habilidade e perícia, ao longo destes últimos três anos, levou aos quatro cantos do globo o nome da minha freguesia, Vila Verde, e do meu, do nosso concelho de Vinhais, honrando a terra que a viu nascer. São pessoas como estas que devemos homenagear, lembrar, felicitar e apoiar, merecendo ser agraciada com um título de mérito municipal, ao abrigo do regulamento que estabelece as distinções honoríficas do Concelho de Vinhais”, referiu Miguel Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde.

Além do voto de louvor, a atiradora vai ver perpetuado o seu nome na toponímia da aldeia. A rua onde residiu passa a designar-se Rua Cidália Fernandes.

Este ano, a vinhaense, que representa o Clube Industrial de Pevidém, fez o pleno, conquistou a Taça de Portugal, o Campeonato Nacional feminino e revalidou o título mundial de Tiro ao Prato TRAP 5.

A Cidália Fernandes faltou apenas o título europeu. A vinhaense foi medalha de bronze no Campeonato da Europa e vai avançar para o Fosso Olímpico, modalidade olímpica de tiro desportivo, e para a qualificação para os Jogos Olímpicos 2024.