Cidões (Vinhais) recebe segunda prova do Open Regional de Estrada

A localidade do concelho de Vinhais, conhecida pelos rituais de Inverno da Festa da Cabra e do Canhoto, recebe no próximo sábado, dia 11 de Junho, a segunda prova do calendário do ciclismo de estrada, a Crono Escalada de Cidões 2022.

É uma tirada de apenas 6,5 quilómetros mas muito exigente para os ciclistas, pois o percurso é sempre a subir, com uma diferença de altitude aproximadamente de 450 metros e uma inclinação média de nove por cento.

Na partida para a segunda prova do ORE, André Filipe do CPR A-Do-Barbas parte na frente da classificação depois de ter vencido o Grande Prémio de Alfândega da Fé.

A Crono Escalada Cidões 2022 é organizada pela Vinhais Exteme, conta com cerca de uma centena de ciclistas e está marcada para sábado, dia 11, às 17h00.