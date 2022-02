CIM Terras de Trás-os-Montes continua a recomendar a não realização de eventos até 15 de Março

Caso se realizem iniciativas, a CIM apela à população e entidades organizadoras que respeitem todas as normas sanitárias em vigor. O Conselho Intermunicipal já tinha, a 12 de Janeiro, emitido uma recomendação no sentido de os nove municípios desta CIM não realizarem grandes eventos, principalmente feiras temáticas, tendo em conta a situação pandémica provocada pela Covid-19. Apesar de a situação epidemiológica estar a evoluir mais favoravelmente, a CIM entende ainda ser prematuro avançar para a realização de eventos de grande envergadura não passíveis de controlo. A decisão foi tomada na última reunião do Conselho Intermunicipal, que decorreu no passado dia 9, em Mogadouro e aplica-se aos concelhos de Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, sendo passível de revisão sempre que a situação se alterar.