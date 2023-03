Circuito Ticha Penicheiro vai chegar a Bragança em Abril

É considerado o maior torneio nacional de minibasquetebol feminino em sub-12 e homenageia a figura maior do basquetebol nacional e uma das melhoras atletas da história da WNBA. Ticha Penicheiro dá nome ao torneio que conta apenas com equipas femininas.

A 16ª edição do evento arrancou na Guarda, no dia 18 de Março, e a segunda etapa está agendada para o dia 23 de Abril em Bragança.

O Estrelas Brigantinas será o clube anfitrião de um circuito que proporciona experiências novas às jovens atletas. “A vantagem deste circuito é ter apenas equipas femininas e diferentes. São experiências novas e elas estão bastante motivadas”, destacou Paulo Lourenço, coordenador de minibasquetebol do clube.

O Circuito Nacional Ticha Penicheiro conta com um conjunto de torneios, denominados de etapas, 16 no total, divididas em quatro circuitos, e é organizado por vários clubes das regiões do centro e norte do país com o apoio das respectivas associações distritais.

A prova chega a Bragança no próximo dia 23 de Abril e vai contar com cerca de 80 atletas, em representação de seis clubes.

Entretanto, a formação sub-12 feminina do Estrelas Brigantinas participou no passado sábado na primeira etapa do circuito Norte 2, na Guarda.

Foto de FPB