A Unidade Local de Saúde do Nordeste obteve classificação máxima (nível III) na área de Ortopedia e nas dimensões Segurança do Doente, Focalização no Utente e Adequação e Conforto das Instalações, na primeira avaliação anual, realizada pela Entidade Reguladora de Saúde, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde.