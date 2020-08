Cláudia Rodrigues supera marca pessoal da época em Vagos

Em Vagos, a brigantina Cláudia Rodrigues alcançou o terceiro lugar no salto em altura com 1,61 metros, melhorando desta forma a sua marca pessoal da época em pista ar livre. Na fase de apuramento a atleta que a Associação Desportiva Recreativa Água de Pena da Madeira tinha conseguido a marca de 1,58 metros.

Melhor só em pista coberta, no passado mês de Fevereiro, em Braga, no Campeonato Nacional Universitário, Cláudia Rodrigues conseguiu a marca de 1,66 metros.

Voltando à Final da Primeira Divisão Nacional de Clubes de Atletismo, a vencedora em salto em altura foi Anabela Neto (Sporting CP) e na segunda posição ficou Milena Lucena do Estreito.

Já no lançamento do peso Cláudia Rodrigues ficou no sexto lugar, com 10,74 metros.

A nível colectivo, a brigantina ajudou a Associação Desportiva Recreativa Água de Pena da Madeira alcançou o sétimo lugar ficando entre as oito melhores equipas nacionais.

Já no passado dia 8, Cláudia Rodrigues arrecadou medalha de bronze no salto em altura no Campeonato de Portugal de Atletismo, em Braga.

Foto de Manuel Rocha