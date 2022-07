Clemente avança para a 12ª temporada no Rebordelo

O capitão do Rebordelo, Fernando Clemente, vai somar a 12ª temporada no clube do concelho de Vinhais.

O defesa central, que também joga a médio defensivo, é um dos jogadores mais carismáticos do campeonato distrital de futebol e uma das referências do Rebordelo. Na época passada somou 24 jogos.

Na temporada 2020/2021 foi um dos jogadores preponderantes na conquista do segundo lugar do Rebordelo, depois de uma luta acesa pelo título com o G.D. Bragança até é última jornada.

A nível individual, Clemente já arrecadou o prémio de “Melhor jogador do Campeonato” em 2018, um troféu atribuído pela A.F. Bragança.

Fernando Clemente também se destaca no futebol de praia. Este Verão integra a equipa do G.D. Cachão que vai disputar a segunda fase do Campeonato Nacional na Nazaré, entre os dias 4 e 7 de Agosto.