Clube Académico de Bragança alcança quarto lugar no Torneio do Eixo Atlântico em Espanha

O Clube Académico de Bragança (CAB) representou o município no X Torneio do Eixo Atlântico na modalidade de hóquei em patins. A prova realizou-se no sábado e domingo em Espanha, na cidade da Coruña, e o CAB terminou no quarto lugar.

Os brigantinos participaram em sub-15, integraram o grupo D onde somaram um empate a seis bolas com a ADC Obradoiro e um triunfo por 2-3 frente ao CAA Domininos.

Nas meias-finais o CAB perdeu, 11-0, com a AD Valongo. No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar os brigantinos saíram derrotados do encontro com o OC Barcelos.

Luís Mesquita considera a prestação do clube “muito positiva” numa prova em que já participa há vários anos. “Na primeira fase defrontámos duas equipas espanholas e terminámos na primeira posição do grupo. Na segunda fase, encontrámos o primeiro classificado do grupo C, a AD Valongo, que mostrou ser um adversário muito forte”, referiu o responsável pela secção de hóquei em patins do CAB.

O dirigente destaca a importância do torneio no crescimento desportivo dos jovens hoquistas, mas também na socialização com outras equipas de realidades distintas. “É uma experiência desportiva muito forte e que dá mais bagagem aos atletas. É um torneio transfronteiriço e que vai muito além do seu enquadramento competitivo. A confraternização e o contacto com outros clubes permite o crescimento desportivo dos atletas, mas também o seu crescimento como pessoa”, acrescentou.

A participação na prova em Espanha serviu de preparação para os próximos jogos do Campeonato Distrital de Hóquei em Patins sub-15 da Associação de Patinagem do Porto. Os brigantinos ocupam o segundo lugar e na quinta-feira, dia 1 de Dezembro, defrontam o HC Maia.

O X Torneio do Eixo Atlântico de Hóquei em Patins, realizou-se no sábado e no domingo, contou com a participação de 12 equipas portuguesas (CD Cucujães, AD Valongo, Clube Académico de Bragança, Clube Hóquei dos Carvalhos, Óquei Clube de Barcelos E Famalicense Atlético Clube) e espanholas (Hockey Club Liceo, Diver Patín CD, Club Compañía de María A Coruña, Club A.A. Dominicos, Escola Lubiáns e Obradoiro).

Foto de CAB