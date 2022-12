Clube Académico de Bragança cada vez mais perto da qualificação para o nacional

A jovem equipa treinada por Pedro Jacinto ocupa o terceiro lugar com 25 pontos e em boa posição para garantir a qualificação para a fase nacional. “É um lugar que que se enquadra com o nosso principal objectivo, que é o apuramento para o nacional, mas depois de conhecermos os nossos adversários queremos sonhar com um pouco mais e vamos trabalhar para isso”, referiu o técnico.

O campeonato é liderado pelo SC Braga seguido do Vitória SC na segunda posição e são as duas únicas equipas com quem o CAB regista derrotas esta temporada, 2-3 com as arsenalistas e 3-1 com as vitorianas. Pedo Jacinto acredita que nesta segunda volta da competição é possível levar de vencida os dois emblemas minhotos. “Vamos receber o Vitória SC e vamos jogar a Braga já na primeira jornada de 2023. São duas equipas que nos venceram na primeira volta e agora queremos mudar isso”, afirmou.

Para Pedro Jacinto o SC Braga e o Vitória SC foram “os adversários mais complicados”, mas destaca o trabalho realizado pelo CARTaipense, independentemente de ocupar o penúltimo lugar na tabela classificativa. “Quero deixar uma nota para o CART que na minha opinião é das equipas da nossa série a jogar voleibol mais estruturado e competente, mas, às vezes, não lhes permite fazer resultados muitos vistosos”.

As juvenis do Académico de Bragança têm mostrado capacidade de reacção e muita maturidade para somar vitórias e boas exibições, o que tem sido determinante para superar alguns inícios negativos de jogos. “Penso que essa capacidade de dar a volta quando não entrámos bem nos jogos é a grande vitória esta temporada. Temos 15 atletas no escalão de juvenis que se conseguem superar. Recordo o jogo em Viana do Castelo onde a equipa se apresentou bastante limitada e conseguiu uma grande vitória”.

O Clube Académico de Bragança mantém uma forte aposta no voleibol feminino e é já uma das modalidades mais praticadas na cidade de Bragança e “o pós-pandemia foi importante para que os pais perceberem que os filhos precisam de uma actividade e que o desporto colectivo é interessante”, destacou Pedro Jacinto.

O CAB conta com 15 atletas na equipa de juvenis, 18 no escalão de iniciadas e 30 em minis o que para o técnico é “uma excelente base de recrutamento”. Este ano, as iniciadas estrearam-se em competição, no Inter-distrital da Associação de Voleibol de Trás-os-Montes e o objectivo é ajudar as jovens jogadoras a crescer na modalidade “sem pressas e sem queimar etapas”. “O nosso objectivo é formar jovens atletas e, sobretudo, cidadãs que tenham respeito pelo adversário e que consigam crescer com respeito”, concluiu.

O CAB regressa à competição no dia 7 de Janeiro, fora de portas, com o SC Braga. O jogo é relativo à jornada 13 do Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga.